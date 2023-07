Ex delantero de Colo Colo se saca los pillos por su viral tuit con Dua Lipa

Pablo Mouche militó en Colo Colo en las temporadas 2019 y 2020. El delantero argentino no tuvo un prolífico paso por el Cacique, ya que en 55 partidos apenas anotó ocho goles. Por esa razón en Chile todavía es recordado, ya que se esperaba mucho más de él que lo que realmente rindió.

Esta semana, el ex jugador de Boca Juniors recordó un momento en que se convirtió en meme. Fue en 2021, recién salido del cuadro albo, cuando cayó en un fake de Twitter y se viralizó. El futbolista respondió un tuit en que, supuestamente, lo mencionaba Dua Lipa.

El usuario Urielcher2 publicó una frase (falsa) que le endilgaba a la artista británica. Según él, uno de sus tatuajes era por el jugador. “El 7 en mi brazo es por mi inspiración en Pablo Mouche y su forma de jugar. Para mí, fue de lo mejor que sacó Boca, una lástima que se haya ido”, escribió el tuitero.

Y Mouche cayó. A pocos minutos del tweet original, el ex Colo Colo respondió varios emojis que demostraban su emoción y un escueto “Gracias!!!”. Esta semana desmintió que cayera en el fake.

En conversación con TyC Sports, el futbolista reveló que “lo hice a propósito para boludear un rato y la gente se agarró de eso y me empezó a bardear como loco. Se pensaron que me la iba a ganar de verdad o que no sabía quién era, sé quién es”, destacó.

Mouche, además, aseguró que incluso ubica la música de Dua Lipa. “Obviamente no me pongo a escuchar sus temas, pero sé quien es”, añadió antes de explicar por qué borró el tuit. “Y sí, porque me comí terribles puteadas de todos, aparte por las dudas por mi jermu”, sentenció.