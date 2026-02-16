El volante de 18 años Joaquín Soto ha sido una de las sorpresas de esta temporada, donde el juvenil se ha posicionándose como una de las figuras de Unión La Calera ganándose la confianza del técnico de los cementeros Martín Cicotello.

En conversación con AS, el jugador habló de su presente y también se sinceró sobre sus objetivos profesionales. “Muy agradecido con Dios, el cuerpo técnico y mis compañeros. Ahora quiero seguir mejorando día a día para ir por más”.

A pesar de la derrota en el más reciente partido contra los albos, el jugador señaló: “Había mucha presión de Colo Colo y no encontré mucho espacio para jugar. Creo que defendimos bien, pero nos costó un poco la salida”.

El sueño de Joaquín Soto

El volante señaló que buscará dar lo mejor esta temporada con el anhelo de poder dar el salto al extranjero. “Quiero seguir jugando y mantener la titularidad. Después, más adelante, quiero dar el salto a un lugar mejor”.

“Me gustaría dar el salto a uno de los grandes de Chile, es un sueño que tengo desde chico y espero que así se dé. También me gustaría jugar en Europa, pero primero tengo que hacer las cosas bien acá. Después eso llegará solo”.

En la misma línea, es optimista sobre la presente temporada de La Calera. “Hay mucho compromiso en el equipo y en lo individual también… Con el profe (Martín Cicotello) estamos trabajando muy bien. Yo creo que será un gran año para nosotros”.