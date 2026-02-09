Es tendencia:
Liga de Primera 2026

Unión La Calera vs. Cobresal: A qué hora juegan y dónde VER EN VIVO el partido de la Liga de Primera

Rojos y Mineros jugarán la última fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Steffan Pino marcó el gol de Cobresal en la primera fecha ante Huachipato.
© Oscar Tello/Photosport.Steffan Pino marcó el gol de Cobresal en la primera fecha ante Huachipato.

El duelo de Unión La Calera vs. Cobresal es el encargado de cerrar la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, duelo que promete emociones, porque ambos equipos comenzaron el torneo con triunfos por la cuenta mínima.

El equipo calerano irá en busca de su primer triunfo como local esta temporada, después de cerrar el torneo pasado con dos derrotas consecutivas en casa, con una racha de tres partidos sin perder frente a Cobresal como anfitrión.

¿A qué hora juega Unión La Calera vs. Cobresal y dónde ver EN VIVO?

Unión La Calera vs. Cobresal juegan este lunes 9 de febrero, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la Fecha 2 del Campeonato Nacional.

El partido entre Rojos y Mineros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

