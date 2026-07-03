Argentina enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio en el Mundial 2026. Así formará la Albiceleste, con Lionel Messi titular.

Uno de los partidos más esperados de los 16avos de final del Mundial 2026 se disputa esta tarde. Este viernes 3 de julio, a las 18:00 horas, Argentina se mide con Cabo Verde para ingresar a octavos de final.

La Albiceleste, vigente campeona y favorita del torneo, superó la fase de grupos con puntaje perfecto con triunfos contra Argelia, Austria y Jordania. Ahora, disputa su primera llave eliminatoria.

En Miami, hay una sola duda en la formación de Argentina a solo horas del encuentro. Lionel Scaloni debe definir si se mantiene Facundo Medina o regresa Nicolás Tagliafico en la defensa.

Medina asumió el puesto de lateral en los dos primeros partidos, pero Tagliafico es el titular en el puesto y jugó en el partido de cierre contra Jordania, que contó con varios suplentes y terminó en un triunfo por 3-1.

Argentina vuelve a la cancha: enfrenta a Cabo Verde en 16avos | Getty Images

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La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde en el Mundial 2026

Más allá de eso, no hay Más allá de eso, el DT tiene resuelto que Lautaro Martínez sea titular junto con Lionel Messi, dejando en la banca a Julián Álvarez, titular contra Jordania, en esta oportunidad.

Con esto, la formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez.