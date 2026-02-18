Los equipos chilenos ya comienzan su paso por la Copa Libertadores. Pese a que aún están en la fase previa a la grupal, varios equipos pretenden meterse en los anhelados seis partidos que definirán la clasificación al “mata-mata”.

Si el martes fue el turno de Huachipato, este miércoles 18 de febrero es O’Higgins el club que representará a Chile en la Copa Libertadores. El Capo de Provincia recibe a Bahía, con ganas de asegurar, al menos, el paso a Sudamericana.

Todo esto, en medio de días intensos para O’Higgins de Rancagua. Tras abrir esta llave ante el difícil equipo brasileño, el Capo de Provincia recibirá a Colo Colo, el fin de semana. Luego, tendrá que viajar a Bahía. Nadie dijo que sería fácil.

Las diferencias a la hora de ver la parte económica

Hay algo que llama la atención apenas tocar la superficie del análisis del duelo entre O’Higgins y Bahía. Se trata de la tremenda diferencia económica de ambos planteles.

Según indica Transfermarkt, el equipo brasileño está avaluado en 119 millones de euros, contando con figuras como Jean Lucas (12 millones) o Luciano Juba (11 millones). De hecho, el más “barato” del elenco brasileño sería un valor promedio en Rancagua (Miqueias, 250 mil euros).

Por su parte, O’Higgins tiene un valor, según Transfermarkt, de 12 millones de euros. El jugador más caro del plantel es Francisco González (1,7 millones), seguido por Martín Sarrafiore (800 mil).

¿Cuándo juega O’Higgins con Bahía?

Este miércoles 18 de febrero, a las 19.00 horas, O’Higgins de Rancagua recibirá a Bahía por la ida de la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores. De ganar la serie, el cuadro de la Sexta Región se asegurará, por lo menos, un cupo en la Sudamericana.