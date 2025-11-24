El fuerte respaldo que le dan a Fernando Ortiz por el momento de Colo Colo: “Tienen un mérito…”

Una importante victoria sumó este domingo Colo Colo, que venció a Unión La Calera en el estadio Monumental y se mete de lleno en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los albos sacaron una gran ventaja ante los cementeros, ganaron por 4-1 y treparon al séptimo puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El Cacique está obteniendo el último cupo para el torneo internacional y el viernes tiene una verdadera final ante Cobresal, porque si gana prácticamente asegura el boleto para el certamen Conmebol.

Gonzalo Fouillioux alaba las decisiones de Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo cambió en las últimas fechas y el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, tuvo que tomar duras medidas. El argentino borró a Esteban Pavez y mandó a la banca a Arturo Vidal.

Las medidas adoptadas por el Tano fueron analizadas y alabadas por el periodista Gonzalo Fouillioux, quien aprobó el cambio en el mediocampo albo.

Fernando Ortiz es aprobado en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Tienen un mérito las decisiones de Ortiz, que han sido fuertes. No citar a Pavez y dejar en la banca a Vidal, cuando ya está operativo para jugar, es importante, sin tener espalda en el club, de hecho tiene más asegurada la permanencia en el club Pavez y Vidal, que él. Atreverse a hacerlo tiene un valor”, dijo el comentarista en Balong Radio.

Colo Colo levantó con Fernando Ortiz en las últimas fechas y suma cuatro partidos seguidos sin perder.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29° de la Liga de Primera se jugará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

