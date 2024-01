La selección chilena está en búsqueda de su nuevo entrenador, de cara a Copa América y las eliminatorias como próximos desafíos. Y a pesar de que suenan técnicos ganadores en selecciones como José Pekerman y Ricardo Gareca, también asoma un nuevo nombre: César Farías.

El técnico venezolano, que dirigió a su país y también a Bolivia sin mayor éxito, fue contactado por la ANFP. Así lo admitió en charla con DirecTV, donde admitió una reunión con Rodrigo Robles, gerente de Quilín.

“Fue una conversación de mucho fútbol, de conocernos, en la cual yo pude transmitirle lo que pensaba. Al final de la reunión me pregunta si estoy dispuesto a ir, que me imagino que se lo pregunta a los demás entrenadores, es una situación normal”, manifestó el estratega.

Luego contó su respuesta. “Yo le dije que siempre estoy abierto a todo y obviamente que me den la posibilidad de dirigir a una grandísima selección como la chilena y poder llegar a un Mundial sería maravilloso para mi carrera y para mí en lo personal”, agregó.

“Problema” de nacionalidad

César Farías indicó que en esta charla, le advirtió a Robles que es más complejo para los dirigentes poder ficharlo por ser venezolano.

“Le dije que el problema no lo tengo yo porque estoy muy dispuesto, el problema lo tienes tú de que puedas convencer que un entrenador, que siempre ha sido un rival para Chile y que tiene una nacionalidad de un país no tradicionalmente futbolístico, pueda comandar la selección de Chile”, fue honesto.

Detalló además que “en lo futbolístico la conversación fue de mucha sintonía. Chile tiene un talento para jugar un grandísimo fútbol y lo ha demostrado en los tiempos recientes, y cuando bajó un poco la curva de rendimiento quedaron fuera por poco”.

Esto es un buen augurio, debido a que “con cupo y medio más, con el talento que tiene el fútbol chileno, con el recambio que se viene trabajando, puede ser muy aprovechable”.

Currículum a la mesa

Para Farías, llegar a Chile no sería un problema pues tiene mucha confianza en sí mismo. “La capacidad y la experiencia la tengo, a la talla de cualquiera de los que mencionan. Yo dirigí un Mundial juvenil, Sudamericanos juveniles, Preolímpico, dos Copa América, tres Clasificatorias, siete Copa Libertadores, una Sudamericana, una Concachampions”, expresó dejando en claro su currículum

“He trabajado en siete países diferentes, en dos selecciones, o sea me siento con la capacidad. Yo veo a Chile muy bien. Me ilusiona muchísimo, me encantaría, pero también uno tiene los pies en la tierra, uno sabe la dificultad”, sentenció.

¿Cuándo habrá nuevo entrenador para Chile?

Pablo Milad fijó el plazo para tener entrenador para “un mes antes de la próxima fecha FIFA”, que está pactada para el 18 de marzo. Es decir, queda un mes aún para que la Roja pueda sellar algún acuerdo con su nuevo entrenador.