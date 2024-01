Los días pasan y los hinchas se empiezan a desesperar por la situación de la selección chilena, que sigue sin entrenador luego de la salida de Eduardo Berizzo por los malos resultados en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Si bien el presidente de la ANFP viajó hasta Buenos Aires para tener reuniones con varios candidatos, para todos está latente que el número uno al cargo es Ricardo Gareca.

Justo cuando el nombre del Tigre empieza a sonar fuerte para asumir en el América de Cali, aseguran que hay otro nombre que salió al camino y tiene las mismas chances de quedarse con el buzo.

Se trata de José Néstor Pékerman, que también conversó con la ANFP, y que tiene el apoyo de una parte de la directiva en Quilín, que debe definir pronto al sucesor del Toto Berizzo.

La nueva pelea

Fue el periodista Rodrigo Hernández, en radio ADN, el que confirmó la arremetida de Pékerman por ser el entrenador de la Roja.

“Ricardo Gareca, para bien o para mal, se corta de aquí a fin de mes. Esperaba que fuera antes, pero es el timing planteado en la ANFP. No va al Preolímpico. La expectativa es que, si da el sí, estará trabajando a mitad de febrero”, comenzó explicando.

En esa línea, asegura que la nueva opción también genera consenso dentro de la ANFP, por lo que están estudiando bien lo que puede venir para el futuro de la selección chilena.

“Gareca no corre solo, Pékerman es la otra opción con fuerza, diría que están mano a mano. Es términos porcentuales es un 50% y 50%”, precisó en su información.

El Tigre no quiere dirigir un club

Si bien el América de Cali confirmó en voz de su presidenta que buscan cerrar un acuerdo con Ricardo Gareca, Hernández asegura que le aseguran que está lejos de eso.

“De lo que hay certeza es que es muy difícil que Gareca vaya al America. Esto porque, según lo que habló con la ANFP, evalúa una mala decisión, o no la mejor, haber ido a Vélez ,porque está al margen del día a día de ir a un club, en una dinámica que está ajeno”, detalló.

Dentro del interés de Gareca y la Roja confirma que hay un inconveniente que no se ha cerrado y que es el gran problema de seguir avanzando: los montos económicos.

“Gareca ganó una plata en Perú que no va a ganar a Chile. La historia del banco es real. Hay que tener paciencia, no dar por cerrado, pero los términos económicos de Gareca todavía no están sobre la mesa y debería estar dentro de los próximos días”, finalizó.

