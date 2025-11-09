Unión Española vive tensos momentos en el Campeonato Nacional, donde se encuentra en zona de descenso con tan solo 21 puntos en el puesto 15 de la tabla, muy cerca de perder la categoría, a pocas fechas de que termine la competencia.

A esto, se sumó una reciente derrota con Colo Colo por 2 a 1, donde postpartido, Sabino Aguad, gerente general del club, lanzó declaraciones que desató la molestia de los hinchas hispanos.

La respuesta de Aguad por el valor de las entradas

Tras finalizar el encuentro contra Colo Colo, el dirigente fue consultado por los medios sobre el valor de las entradas, donde hinchas señalaban que el valor era muy alto y que podría traducirse a la poca cantidad de público que asistió al ver un partido importante del club que lucha por no descender.

“Cuando subimos las entradas lo que vimos fue el año pasado, también un partido contra Colo Colo, donde fue al revés, fue 2 por 1, donde en vez de aumentar el precio se bajó a la mitad y llegaron 3000 personas”, respondió Aguad.

A lo que agregó: “Ósea, no vimos que hubiera diferencia entre que fuera un valor bajo o un valor alto. Hoy día, de nuevo, tuvimos 3000 personas”, puntualizó.

Ante esto, los hinchas rápidamente volcaron sus críticas en los comentarios, donde señalaron que Aguad “no está ni ahí con la unión”.

Mientras que otro usuario comentó: “No aprendieron nada del claro ejemplo de Cobreloa, sabemos muy bien que está donde está por el mal manejo de la dirigencia y propietarios del club, acá está pasando lo mismo”.

“Sí, pero el año pasado no estábamos en esta situación. No tiene idea. Además, el año pasado jugamos con barra visitante. No tiene idea”, comentó otro cibernauta.

Revisa las declaraciones a continuación

Miguel Ramírez fuera de Unión Española

Tras la caída frente a Colo Colo, Ramírez confirmó que dejaba el cargo. “Me voy dolido porque dentro de lo que uno como líder trata de entregar lo mejor, está el profesionalismo y respeto por los jugadores, la directiva y siento que ya no tengo la fuerza para sacar el rendimiento que este equipo necesita”.

Miguel Ramírez dejó el cargo de DT en Unión Española/Photosport

“Es por eso que la relación con el club llega hasta hoy”, señaló en conversación con los medios.

Tras su salida, el medio Vamos La Unión reveló que quien asumirá el banquillo del equipo es Gonzalo Villagra.

