El 30 de octubre es el cumpleaños de Diego Maradona. Una fecha especial para los futboleros, quienes aprovechan de celebrar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Si bien el “10” falleció el 25 de noviembre de 2020, su legado en el fútbol es imborrable. Protagonista de momentos lindos, anécdotas, así como también varias polémicas, pero su talento en la cancha es innegable, donde conquistó la Copa del Mundo de México 1986 y el corazón de Napoli.

Los invitados de Diego Maradona

Como en cada fecha especial de Diego Maradona, comienzan a surgir videos e imágenes del formado en Argentinos Juniors, que hoy habría cumplido 65 años. Uno de archivos que se viralizó en las últimas horas, tiene que ver justamente con su cumpleaños.

ESPN reveló una vieja entrevista con el campeón con Boca Juniors, donde le consultaban a qué cinco futbolistas invitaría a su cumpleaños. El Pelusa nombró a un ex Colo Colo en el selecto grupo, aunque no Claudio “Bichi” Borghi, con quien compartió plantel en México 1986.

Maradona nombró a Gabriel Heinze, Ronaldo, Careca, Américo Gallego y a César Luis Menotti. El Tolo fue técnico de Colo Colo en el 2011, aunque no dejó un buen recuerdo en Macul debido a que obtuvo pésimos resultados. Diego le guardaba un gran cariño, ya que aseguró que lo protegió en sus inicios en la selección.

“Al Tolo porque él es el que nos mimaba a los pibes ¿viste? Los pibes antes no podíamos tirar un caño porque te pegaban, te pegaban un cachetazo y el Tolo decía: ‘nah, vos tirá. Vos tirá que te banco yo’. Y conmigo, hacía lo mismo con todos”, reflexionó Maradona. La entrevista es de cuando dirigía a Dorados de Sinaloa, entre 2018 y 2019.

Américo Rubén Gallego fue campeón del Mundial de Argentina 1978 y compartió camarín con Diego Maradona en España 1982. Si bien en ese torneo la Albiceleste no obtuvo buenos resultados, el Tolo dejó un lindo recuerdo en una de las mayores leyendas del fútbol.