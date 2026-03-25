Amargo debut de Fernando Gago en U. de Chile. El DT hizo su estreno en la banca azul con una derrota contra Unión La Calera en la segunda fecha de la Copa de la Liga. En su país, los medios reaccionaron.

El diario Olé marcó que “Gago debutó en la U de Chile: derrota de local” y “una mala racha que se potencia: las seis veces que arrancó en un club (Aldosivi, Racing, Boca, Chivas Necaxa y ahora la U) no pudo ganar”.

Por otro lado, escribieron que “el equipo arrancó con intensidad, mayor control de pelota, pero sintió el impacto del gol visitante por Oyarzo (…) La U salió con mucha energía en el segundo tiempo. Pero hubo un cambio que no resultó: el juvenil colombiano nacionalizado chileno Jhon Cortés ingresó por Agustín Arce, de opaco partido. No aportó nada determinante”.

Fernando Gago debutó en la U con derrota: esto dijeron en Argentina | Photosport

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En Argentina reaccionan al debut de Fernando Gago en U. de Chile

Otro medio que cubrió el debut de Fernando Gago fue TN. “Fernando Gago debutó en su nuevo club como DT con una derrota: la mala racha que no pudo cortar“, titularon en el medio argentino.

“El entrenador tuvo varias complicaciones en su estreno en el fútbol chileno, tanto en la previa como durante el desarrollo del encuentro. Tuvo que prescindir de varios jugadores convocados para la fecha FIFA (…) Después, se lesionó Juan Martín Lucero y se desconoce cuánto tiempo estará fuera”, relataron.

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“Gago no pudo cortar su mala racha en sus debuts como DT: todavía no pudo ganar cuando dirigió su primer partido en cada uno de los seis clubes por los que pasó. El balance arroja cinco derrotas y un empate”, sumaron.