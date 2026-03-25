Fernando Gago tuvo un amargo debut al mando de Universidad de Chile. El entrenador argentino pudo hacer poco y nada en sus primeros días de trabajo, cayendo por 1-0 ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026.

Más allá alguna mejora por aquí y por allá, lo cierto es que el romántico viajero se está acostumbrando a no ganar, algo que ya está preocupando a varios.

En ese grupo de alarmados está Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura apuntó a una suerte de “conformismo” en el mundo azul tras el debut de Gago.

ver también Diego Rivarola critica el debut de Fernando Gago en la U: “Muy extraño”

Patricio Yáñez sin filtro tras el debut de Gago en Universidad de Chile

El ex delantero aseguró que “me preocupa el conformismo que hay en la U. Ayer enfrentó a un equipo bastante discreto que no ofreció mucho futbolísticamente y da la impresión que con un entrenamiento que tuvo Gago la U cambió como que fuera una cosa distinta”.

Fernando Gago debutó con una derrota como DT de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Yo veo con preocupación la falta de reacción en el conjunto. No puedo dejar de señalar que hay elementos jóvenes que asoman en momentos de crisis y se ve que son jugadores a futuro considerado, pero eso es lo más relevante para mí”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, Yáñez avisó que “uno espera que Fernando Gago, con el tiempo, tenga al plantel recuperado porque así evidentemente es un equipo demasiado potente para el fútbol chileno”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Audax Italiano el martes 31 de abril desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también La declaración de Fernando Gago que sorprende a los hinchas de U. de Chile: “Un buen partido”

En síntesis