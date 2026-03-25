El impulso del nuevo entrenador no le bastó a Universidad de Chile, que perdió por 1-0 en el estadio Nacional ante Unión La Calera por la Copa de la Liga en el debut de Fernando Gago en la banca.

El estreno de Pintita al mando de la U fue analizado en ESPN por el ex goleador azul Diego Rivarola, quien no quedó conforme con los realizado por el equipo de sus amores.

“Es un partido muy difícil de analizar desde lo proyectable. Los primeros 30 minutos trató de ser protagonista, sí, pero sigue teniendo falencias defensivas que antes no tenía“, dijo Rivarola.

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Diego Rivarola se queja por el rendimiento de la U de Fernando Gago

Diego Rivarola analizó el juego de la U de Gago y explicó que sus complicaciones vinieron tras el gol calerano, que golpeó a los jugadores azules que no pudieron reponerse.

“Te hacen el gol y hoy es un equipo que anímicamente no está al 100%. La U dominó un poco más, pero sin una idea clara, sin animarse a más y generarse un peligro real”, explicó.

La U cayó en el Nacional ante La Calera. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Por último, Rivarola criticó el juego ofensivo de Universidad de Chile, que buscó el gol con centros y con pocas jugadas colectivas en el tramo final.

“Lo acorraló a tres cuartos de cancha, tiraron muchos centros y no sé a quién. Los centrales tirando pelotazos, me pareció muy extraño“, cerró en la señal internacional.

En síntesis

Fernando Gago debutó como entrenador de Universidad de Chile con una derrota 1-0.

debutó como entrenador de con una derrota 1-0. Unión La Calera venció al cuadro azul en el estadio Nacional por Copa de la Liga.

venció al cuadro azul en el por Copa de la Liga. Diego Rivarola criticó la falta de ideas ofensivas y las falencias defensivas del equipo.

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