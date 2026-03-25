U. de Chile no pudo en el debut de Fernando Gago. Los azules cayeron contra Unión la Calera en la Copa de la Liga en un partido marcado por las bajas, en donde se sumó la lamentable situación de Juan Martin Lucero.

En conferencia de prensa, el entrenador contestó por el desempeño del equipo en el Estadio Nacional y el nuevo tropiezo en este torneo, donde el Bulla ya había empatado con Deportes La Serena en la fecha anterior.

Pese al resultado, quedó conforme con el juego. “Creo que el primer tiempo estuvimos bien, generábamos muchas situaciones. Les pedí a los futbolistas que traten de finalizar mucha jugada y así fue“, fue la primera evaluación del DT argentino.

“En un error, nos convierten el gol y se nos pone el partido cuesta abajo, pero creo que en líneas generales fue un buen partido con lo que queríamos hacer“, aseguró después.

Fernando Gago perdió en su debut en U. de Chile | Photosport

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Fernando Gago dice que U. de Chile jugó bien pese a la derrota

Fernando Gago siguió argumentando que “hubo varias finalizaciones, atacamos por dentro, atacamos por fuera, sabíamos dónde podíamos lastimar al rival y a partir de eso generar el juego que queríamos“.

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“Tratamos de ser un poco más directos en el primer tiempo, presionar alto y a partir de eso generamos ataques. Eso fue lo que planeamos, lo que queríamos hacer, independientemente de la resolución de la jugada“, explicó.

“Durante todo el primer tiempo, generamos situaciones de uno contra uno y generábamos ese remate de media distancia. Por ahí nos faltó el último pase o la finalización. Así y todo hemos llegado a muchos remates. Entonces hay que seguir insistiendo sobre eso“, declaró también.

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