Gabriel Castellón fue el arquero titular de la U de Chile en el primer partido de Fernando Gago como director técnico de los azules. Eso sí, el estreno del DT argentino fue con una derrota ante Unión La Calera por la segunda fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga.

Para colmo, Gago tuvo que afrontar muy temprano la lesión de Juan Martín Lucero, quien no pudo contener las lágrimas de frustración cuando se sentó en el banco de suplentes. Eso y el 1-0 que los Cementeros propinaron en el Estadio Nacional dejaron amargo sabor en el plantel del Bulla.

“Nos duele, ya es responsabilidad de nosotros. Tratamos de hacer lo mejor, tuvimos ocasiones y no pudimos marcar. Ellos marcaron la diferencia con la ocasión que se crearon y mantuvieron su orden”, aseguró Castellón sobre el tanto que anotó Bayron Oyarzo.

Oyarzo celebra junto a Daniel Gutiérrez el gol de La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

Aunque rescató el margen de mejora que hay con tiempo disponible. “Ahora vamos a tener una semana de trabajo para agarrar la idea del profe. Lo que hizo fue tratar de darnos cuatro o cinco cosas y detalles para mejorar. Había muy poco tiempo para entrenarlos”, marcó el golero.

Gabriel Castellón jugó de titular ante los Cementeros. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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“Que el equipo mantenga la posesión, que sea más punzante para definir las jugadas. Tratamos de terminarlas mejor, pero nos faltó querer hacer más daño”, reconoció el meta, quien desembarcó en el Centro Deportivo Azul tras haber sido campeón con Huachipato.

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Castellón marca el sello de Gago en la U de Chile: “Un equipo protagonista”

Gabriel Castellón tiene asimilada la declaración de principios que Fernando Gago le dio al plantel de la U de Chile. “Se nota un poco de lo que quiere el profe: un equipo protagonista, que mantenga al equipo rival en su campo”, manifestó el guardavallas.

“Calera vino a hacer su juego: esperó bien defensivamente y salía de contra. Tenemos que mejorar el último pase, quizá darle más intensidad en algún pase. Eso lo iremos analizando con videos y lo que haga el profe”, manifestó el Flaco, quien espera aprovechar esta semana para tomarle la mano a Gago.

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Fernando Gago marcó varias cosas positivas de la U en su estreno. (Felipe Zanca/Photosport).

Este martes 31 de marzo, Universidad de Chile visitará el estadio Bicentenario de La Florida para medirse al Audax Italiano a contar de las 18 horas. Luego de eso, el 5 de abril, los azules serán locales ante Deportes La Serena por la 8° jornada de la Liga de Primera 2026.

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Revisa el compacto de la derrota de Universidad de Chile vs Unión La Calera

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