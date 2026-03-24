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“Canal 13 se equivocó”: Lucas Assadi enfrenta polémica por vínculo con acusado de narcotráfico

El "10" de Universidad de Chile abordó el reportaje que lo asocia con uno de los líderes de Los de Abajo.

Por César Vásquez

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Assadi enfrentó la controversia de los últimos días.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAssadi enfrentó la controversia de los últimos días.

Universidad de Chile no tuvo días tranquilos fuera de la cancha, esto debido a un reportaje que asoció a Lucas Assadi y Marcelo Morales con un acusado por narcotráfico.

En un trabajo de investigación de Teletrece, los jugadores del Romántico Viajero, más el director Aldo Marín, fueron vinculados a Víctor Poblete. El hombre de 35 años conocido como Vitoko, es acusado de asociación para el narcotráfico y tráfico de drogas. Además, es uno de los líderes de Los de Abajo.

La defensa de Lucas Assadi

Lucas Assadi se recupera de una lesión, por lo cual no fue citado para el partido con La Serena donde debutará Fernando Gago. Sin embargo en su llegada al Estadio Nacional, no dejó pasar la polémica del momento. El “10” enfrentó los micrófonos.

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Fue una llamada como dijo Manuel Mayo, fue una conversación de felicitaciones, pero no más allá de eso. Solo eso”, indicó Assadi, bajándole el perfil al pantallazo de la videollamada que sostuvo con Vitoko.

Sobre la opinión de la directiva, Assadi explicó que conversó con ellos y le dejó claro que no había relación con Víctor Poblete. “En realidad me preguntaron si había algo más, no sé, juntas o cualquier otra cosa. Yo les dije la verdad, que fue solo una videollamada y nada más“, aseguró.

El reportaje de Canal 13 no solo sacudió a Lucas Assadi y Marcelo Morales, ya que también puso en tela de juicio el rol de la dirigencia. Víctor Poblete era uno de los barristas autorizados a ingresar bombos y lienzos al estadio. El “10” afirmó que fue “mala leche” la relación que hicieron desde el medio con el sujeto privado de libertad.

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“Sí, obvio creo que igual Canal 13 se equivocó, para mí personalmente creo que lo hicieron para que lo viera más gente el reportaje. Y como sale, son dos videollamadas: la mía y la del Shelo. Nada más que eso. Se comunicaron conmigo y no quise conversar con ellos porque no sumaba“, cerró Assadi.

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