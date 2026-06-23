Inglaterra y Ghana se enfrentan tras ganar en su debut, con el objetivo de clasificar a dieciseisavos de final.

Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los ingleses vienen de imponerse por 4-2 a Croacia y buscará un nuevo triunfo que lo acerque a los dieciseisavos de final.

Mientras que Ghana derrotó por 1-0 a Panamá y espera sumar otra victoria frente a uno de los favoritos del certamen, para quedar muy cerca de la clasificación.

En Jugabet un triunfo de los Ingleses paga 1.22 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 12.200. El empate paga 7.12 y la victoria de Ghana 16.64.

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Inglaterra vs. Ghana: Horario y dónde ver EN VIVO

Inglaterra se enfrenta a Ghana este martes 23 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Gillette Stadium, por el Grupo L en la segunda fecha de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en D isney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo L del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Inglaterra

Ghana

Panamá

Croacia

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En resumen…