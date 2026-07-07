El técnico de U de Chile se relaja en vacaciones con sus seres querido, donde festejaron el paso a cuartos en el Mundial.

Toda una locura fue para los argentinos con su clasificación a los cuartos de final en el Mundial 2026, con una épica remontada de la selección de Argentina por 3-2 ante la selección de Egipto.

El equipo de Lionel Messi lo sufrió más de la cuenta y anotó los tres goles en los últimos minutos del partido, que los dejan con vida en el torneo planetario, lo que fue una explosión para los hinchas.

Así como para los que viven en Chile, quienes han mostrado en redes sociales sus celebraciones, como la del técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, de vacaciones con su familia.

Fernando Gago les dio libre hasta el sábado a los jugadores.

Gago celebró en familia el triunfo de Argentina

Universidad de Chile tiene libre hasta el sábado, cuando comiencen la intertemporada de la mano del técnico Fernando Gago, que disfruta los días libres junto a su familia.

En ese sentido, vibraron con la victoria de Argentina en el Mundial 2026, que los clasificó de manera agónica tras superar a Egipto por un marcador final de 3-2 en Atlanta.

Fue la esposa del técnico de los azules quien mostró en las redes sociales el ambiente familiar con el que vieron el partido, con un Gago acompañado de su pequeño hijo.

A la espera del rival en los cuartos de final, el técnico de la U sabe que el próximo duelo le chocará con el trabajo con los azules, por lo que aprovechó con sus seres queridos de festejar.

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