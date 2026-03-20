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Mercado de Pases

“Prioriza otros destinos”: DT obsesión de selección chilena rechaza dirigir en Copa Libertadores

Luego de tener conversaciones con la ANFP y la Federación hace años, hoy se abre tremenda puerta para que el argentino aterrice en la Roja.

Por Nelson Martinez

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La selección chilena por ahora sigue con Nicolás Córdova al mando.
© SIPA/PHOTOSPORTLa selección chilena por ahora sigue con Nicolás Córdova al mando.

La selección chilena alista sus amistosos en Oceanía, donde se medirá ante Cabo Verde (27 de marzo) y Nueva Zelanda (30 de marzo). El equipo sigue al mando de Nicolás Córdova hasta que haya nuevo DT.

Y ante la danza de nombres que ha sonado desde que partió Ricardo Gareca, hay uno que desde antes del Tigre lo quisieron en la Roja. Se trata de Hernán Crespo, el argentino que hoy está libre.

El entrenador viene de ser desvinculado de Sao Paulo, donde dirigió a Gonzalo Tapia, y cuenta con importantes campañas en su carrera. Fue campeón de Copa Sudamericana con Defensa y Justicia (2020), además de coronarse en Catar y Emiratos Árabes.

¿Se ilusiona Chile? Crespo toma una decisión

Hernán Crespo es un apetecido entrenador en el fútbol sudamericano y rápidamente tras dejar Sao Paulo tuvo una oferta. Se trata del fútbol paraguayo, donde un grande que juega Copa Libertadores lo tentó.

Crespo y su último paso por Brasil /Getty Images

Crespo y su último paso por Brasil /Getty Images

“Hernán Crespo rechazó la oferta para dirigir Cerro Porteño. El entrenador prioriza otros destinos para seguir trabajando”, avisó Germán García Grova, periodista de TyC Sports especialista en mercado de pases.

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Crespo ya tuvo contactos con la ANFP liderada por Pablo Milad hace años. Sin embargo, en ese entonces se encontraba dirigendo y no se pudo llegar a buen puerto. Por eso, hoy crece la ilusión de acercarlo a la Roja.

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Hernán Crespo tiene una amplia carrera como DT. ha dirigido en el Modena de Italia, Banfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo, Al-Duhail, Al-Ain y otro paso por el equipo paulista de Brasil.

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