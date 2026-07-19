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Mundial 2026

¿Quiénes cantan en el entretiempo de la final del Mundial 2026? Revisa los artistas confirmados

La final entre Argentina y España tendrá un show al estilo Super Bowl, con artistas de primer nivel y un entretiempo que pretende hacer historia.

Por Franccesca Arnechino

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La final del Mundial 2026 combinará el mayor partido del planeta con un evento musical que busca marcar un antes y un después en la historia del torneo.
© GettyLa final del Mundial 2026 combinará el mayor partido del planeta con un evento musical que busca marcar un antes y un después en la historia del torneo.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. El duelo en el MetLife Stadium también tendrá un histórico espectáculo musical durante el entretiempo.

La FIFA apostó por un show al estilo del Super Bowl de la NFL, con un despliegue artístico que reunirá a figuras internacionales durante el descanso del encuentro.

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Shakira, Justin Bieber y Coldplay lideran el espectáculo

El show reunirá a una larga lista de artistas y agrupaciones reconocidas a nivel mundial, entre los nombres confirmados destacan: Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay.

También participarán el director de orquesta Gustavo Dudamel, el Coro PS22 de Nueva York, Emmanuel Kelly, los Ghetto Kids, además de personajes de Plaza Sésamo y The Muppets.

Será la primera vez que una final de un Mundial contará con un show de estas características durante el entretiempo, decisión que no ha estado excenta de controversia.

Coldplay también estará en el show de la gran final del Mundial – Getty

Coldplay también estará en el show de la gran final del Mundial – Getty

¿Por qué el descanso durará cerca de 20 minutos?

Aunque el espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos, el entretiempo se extenderá entre 17 y 20 minutos. La razón es logística, porque será necesario instalar y retirar toda la estructura del escenario sobre el terreno de juego antes de reanudar el partido.

Además del espectáculo, la iniciativa busca recaudar 100 millones de dólares para el FIFA Global Citizen Education Fund, programa que destinará recursos a mejorar el acceso a la educación y al fútbol para niños en distintos países.

En resumen

  • Shakira, Justin Bieber, Coldplay, Madonna y BTS encabezarán el show del entretiempo de la final del Mundial 2026.
  • El descanso entre Argentina y España durará entre 17 y 20 minutos debido al montaje y desmontaje del escenario.
  • La FIFA y Global Citizen buscan recaudar 100 millones de dólares para un fondo destinado a educación y desarrollo del fútbol infantil.
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