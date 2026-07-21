Lionel Scaloni habló esta jornada y manifestó que no fueron informados por FIFA de ningún problema por la bandera que expusieron tras ganarle a Inglaterra.

Una de las imágenes más polémicas en el Mundial se vivió tras el duelo de Argentina contra Inglaterra, en las semis. Una vez consumado el triunfo trasandino, los jugadores celebraron con una bandera.

“Las Malvinas son argentinas”, fue la frase que sacó ronchas entre los europeos en relación a la guerra que ambos países tuvieron en 1982 y que terminó en triunfo para los ingleses.

Mucho se especuló que, de cara a la final, FIFA iba a castigar a jugadores argentinos que estuvieron involucrados en mostrar esta señal política, algo prohibido por el organismo internacional que rige el fútbol.

La bandera expuesta por el seleccionado trasandino

Scaloni asegura que nadie de FIFA los apuntó por la bandera

Sin embargo esta jornada Lionel Scaloni aseguró que a la delegación trasandina jamás se les planteó el tema en el Mundial. “No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro, no nos dijeron nada”, declaró.

Incluso señaló que personalmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo en ese momento en Atlanta, ya que se dio cuenta igual que todo el mundo del asunto, que fue espontaneo.

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Por eso, sobre si hubo consenso de mostrarla, dice Scaloni “no sé, me preguntas cosas que yo la vi como ustedes, no tengo ni idea”.

Un asunto por el que al parecer FIFA se lavará las manos, contario al mismo reglamento que ellos han establecido sobre consignas políticas o religiosas.