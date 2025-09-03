Paraguay vs. Ecuador: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver las Eliminatorias 2026

Vuelve la acción de selecciones esta semana con el desarrollo de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. Penúltima jornada de fútbol que, entre otras selecciones, enfrenta en un partidazo a los combinados de Paraguay y Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Gran duelo jugado entre dos equipos que si bien se ubican 2° y 5° en la tabla de posiciones, están separadas por apenas un punto en la tabla de posiciones, lo que anticipa un duelo infartarte. Si no te quieres perder este partidazo por las clasificatorias sudamericanas, revisa a continuación todos los detalles del encuentro, horario, transmisión y mucho más.

¿Cuándo juegan Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias?

El enfrentamiento entre las selecciones de Paraguay y Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias se celebra este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

¿Va por TV? Así podrás ver la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol: Horarios y transmisión

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

El duelo entre ecuatorianos y paraguayos no va por TV en Chile, siendo la única opción de ver este imperdible encuentro por las Eliminatorias Conmebol de forma ONLINE, a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

La fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol inician con la selección de Paraguay ubicándose en el 5° lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos en 16 duelos disputados, quedando a solo una unidad de la clasificación planetaria.

¿Qué pasa con la selección de Ecuador? Con respecto al “Tri”, estos se ubican en un cómodo, 2° lugar con 25 unidades, ya clasificados al torneo FIFA junto a las selecciones de Argentina y Brasil.

