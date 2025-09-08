Las Eliminatorias Conmebol llegan a su fin este martes 9 de septiembre con el desarrollo de la fecha 18 del calendario. Jornada que tiene grandes encuentros en su programación, ¿el primero? Ecuador y Argentina en el Monumental de Guayaquil.

Ambas selecciones tienen asegurada su presencia en el certamen FIFA, por lo que este duelo se disputa únicamente por el orgullo, sin embargo, la presión recae principalmente en los locales, que atraviesan un registro inédito: cuatro empates consecutivos, sin goles, el más reciente frente a Paraguay.

Por su parte, la albiceleste llega a la mitad del mundo con una ausencia de peso: Lionel Messi, liberado por Scaloni tras el choque ante Venezuela. La misma situación vive el ‘Cuti’ Romero, quien tampoco será de la partida. A continuación, en RedGol, te contamos todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Argentina?

El partido entre las selecciones de Ecuador y Argentina se juega este martes 9 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Guayaquil.

¿Dónde ver por TV o Streaming el partido de Ecuador vs. Argentina?

El encuentro entre ambas selecciones no irá por TV en territorio nacional, por tanto, la única opción de ver este encuentro por las Eliminatorias es de forma ONLINE.

Para ello habrá dos opciones, CHV a través de su página web -Gratis- o a través de la plataforma Disney+, exclusivamente para los suscriptores de su plan Premium.

Probables formaciones:

Argentina : Emiliano Martínez ; Nahuel Molina , Leonardo Balerdi , Nicolás Otamendi , Marcos Acuña o Julio Soler ; Rodrigo De Paul , Leandro Paredes , Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez .

: Emiliano ; Nahuel , Leonardo , Nicolás , Marcos o Julio ; Rodrigo , Leandro , Alexis Thiago Julián y Lautaro . Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

Tabla de posiciones Eliminatorias Conmebol