Bayern Múnich cayó ante el Bayer Leverkusen en la 25° fecha de la Bundesliga. Y eso siguió adelante con el terremoto en la institución bávara, que por ahora marcha como escolta en la máxima categoría del fútbol alemán por detrás del Borussia Dortmund.

Ese partido fue el último del DT Julian Nagelsmann en la dirección técnica del gigante del balompié teutón, pues este viernes 24 de marzo fue cesado de su cargo, poco tiempo después de que el entrenador de 35 años reclamó abiertamente por las filtraciones a la prensa de algunos trabajos tácticos del equipo.

Y todo terminó formalmente, pese a que hay serias chances de salir campeón de liga y el equipo se mantiene en competencia en la Champions League, donde se medirá al Manchester City en los cuartos de final del certamen.

Pero eso no fue relevante para la plana mayor del cuadro muniqués. "Nos hemos dado cuenta de que la calidad de nuestra plantilla, a pesar de haber logrado el campeonato alemán el año pasado, se ha mostrado cada vez con menos frecuencia", afirmó Oliver Kahn, director general del club.

"Después del Mundial, jugamos cada vez con menos éxito y de forma menos atractiva, las fuertes fluctuaciones en el rendimiento han puesto en entredicho nuestros objetivos esta temporada, pero también más allá de este curso", agregó el legendario portero del Bayern Múnich y la selección de Alemania.

Thomas Tuchel comienza el 27 de marzo su etapa en el Bayern Múnich

Por cierto, en el comunicado de la destitución de Nagelsmann venía incluido el sucesor en la dirección técnica. Thomas Tuchel, ex DT del Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain y el Chelsea, cuadro con el que ganó la Champions League frente al Manchester City en la temporada 2020-2021.

Este lunes 27 de marzo, Tuchel comenzará en terreno su periplo en el Bayern Múnich, que aprovechó el receso por la fecha FIFA de fines de este mes para dar un golpe de timón fortísimo al plantel estelar, que se hizo el desentendido por la situación.

"Sé que este es el tema candente del momento, pero mientras no haya una confirmación del club, no puedo decir mucho. Nagelsmann está fácilmente en el top 3 de técnicos que he tenido", apuntó Joshua Kimmich, horas antes de que se ratificara la salida del entrenador, pero cuando todo era un secreto a voces con pinta de bomba de tiempo.