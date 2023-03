Bayern Múnich vio caer una bomba nuclear en su vestuario y el entrenador Julian Nagelsmann está furioso con su plantel, o al menos con uno de los jugadores de su plantilla por “sapo”. En este caso, por el temido y denominado “topo”.

Es que en Alemania el medio Sport Bild reveló en detalle un informe entregado por Nagelsmann a sus jugadores con instrucciones tácticas y la filtración incluyó los documentos originales que proporcionó el DT a su plantel. Las imágenes corresponden a apuntes del DT en las que, entre otras cosas, le da importancia al “joker”, un extremo comodín que aparezca en ataque para superar numéricamente las líneas rivales.

“Me molesta mucho. La persona que transmite esto perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo. ¿Qué busca la persona que transmite esto? ¿Qué espera? No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario", dijo Nagelsmann reclamando que "hay un topo en el vestuario".

El DT agrega que “siempre intento averiguar cuál es el motivo y no consigo averiguarlo. No creo que la editorial de Bild pague 500 mil euros por una información así. No creo que pueda ser un tema monetario”.

Sobre la misma le dio a quien resulte responsable sabiendo la dificultad para desenmascarar al autor de la traición: “los topos son especies protegidas. Cada vez que conduces por el campo ves 80.000 topos y no puedes deshacerte de ellos. Su búsqueda es muy, muy complicada”, expuso.

Julian Nagelsmann sentenció que “trato de averiguar cuál es el motivo. Para mí siempre es importante poder mirarme en el espejo por la noche, tratar bien a mis jugadores y a mis compañeros entrenadores. Espero que esta persona no pueda mirarse en el espejo porque no es justo”.

Tradición de topos en el Múnich

Y no es un tema nuevo en el Bayern, que en los 90 ya vio una noticia del mismo Bild en la que reveló una multa del club al ahora comentarista, Lothar Matthäus, acusado de topo. Es que en Alemania los medios se pelean constantemente golpear con exclusivas del los bávaros.

Hace algún tiempo, los entrenadores Carlo Ancelotti, Niko Kovac y Josep Guardiola también se quejaron de forma pública por información confidencial filtrada desde el camarín a los medios.