Le preguntaron al DT de Alianza Lima si prefería a la U o Independiente como rival y esto respondió

El DT de Alianza Lima fue consultado por cuál equipo prefiere en los cuartos de final de Sudamericana y esto respondió.

Néstor Gorosito fue consultado sobre qué rival prefiere por los cuartos de final de Copa Sudamericana.
Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda están actualmente a la espera del dictamen que defina qué pasará con la llave que ambos clubes protagonizaban por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Azules” y “Rojos” han ido en estos días a Paraguay a dar sus respectivas declaraciones y se espera que en los próximos días se conozca la decisión final. ¿Eliminados ambos? ¿Clasifica la U o Independiente?

Es en ese contexto que en Perú miran atento esta decisión, ya que Alianza Lima derrotó a la Universidad Católica de Ecuador y espera rival por los cuartos de final, el cual debería salir de esta llave, siempre y cuando Conmebol no anuncie la eliminación de ambos clubes.

En Argentina cuentan que desde la FIFA piden que eliminen a Independiente y U. de Chile

Gorosito y el rival “soñado” de Alianza: ¿la U o Independiente?

Es en ese contexto donde la prensa incaica le consultó al DT de Alianza, el histórico Néstor Gorosito Acosta, ex Universidad Católica de Chile, qué equipo prefería para los cuartos de final de la Sudamericana ¿Qué respondió?

Derrochando confianza, el argentino recientemente indicó que el objetivo de Alianza Lima es salir campeón de la Sudamericana, y si bien tiene “el máximo respeto con el que nos toque, la ilusión nuestra es máxima” señaló.

Por tanto, agregó que:“No prefiero a ninguno (La U o Independiente). Vamos enfrentando cada vez equipos más difíciles porque se van manteniendo”.

Finalmente, Gorosito recordó su buen rendimiento como visitante y añadió que: “Tenemos jugadores para ilusionarnos (…) no hay que olvidar los partidos de visita que venimos haciendo”.

¿Cuándo se conocerá al rival de Alianza Lima?

El dictamen de Conmebol con las sanciones a cada club y por consiguiente el rival que tendrá –o no- Alianza Lima en cuartos de final, se espera conocer en un plazo máximo de 15 días hábiles, es decir, hay plazo hasta el 10 de septiembre.

Los cuartos, en tanto, están programados para celebrarse entre el 16-18 de septiembre los duelos de ida, mientras que la revancha entre el 23-25 del mismo mes.

