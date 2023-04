Chelsea es parte de un efecto dominó de directores técnicos que se vive en dos de las ligas top de Europa. El Bayern Múnich despidió a Julian Nagelsmann y en su reemplazo, nombró a Thomas Tuchel, quien debutó una goleada en Der Klassiker frente al Borussia Dortmund.

Y este fin de semana, luego de que los Blues cayeran por 2-0 ante el Aston Villa, la directiva del cuadro de Londres sacó de su cargo a Graham Potter. El fútbol a veces tiene estas cosas, pues la escuadra de Stamford Bridge piensa en el ex adiestrador del Gigante Bávaro para llenar la vacante.

Así al menos lo contó Fabrizio Romano, eminencia en el reporteo de mercado de fichajes. El periodista italiano contó que el elenco muniqués no tendrá problema en dejar salir a Nagelsmann si eso les permite dejar de pagar su salario hasta 2026. El apellido del adiestrador ya surgió en algunas conversaciones de la plana mayor del equipo que marcha 11° en la Premier League.

Por su parte, el ex DT del Hoffenheim está dispuesto a negociar con el Chelsea, pero sólo un proyecto de largo plazo, que le permita garantizar cierta estabilidad al estratego teutón de 35 años. Por el momento, Bruno Saltor quedó interinamente en el cargo.

Tuchel: "Nagelsmann no me va a preguntar, no necesita mi consejo"

Uno de los que respondió a la posibilidad de que Julian Nagelsmann asuma en el Chelsea fue justamente el sucesor que tuvo en el Bayern Múnich. La referencia es para Thomas Tuchel, quien condujo a los Blues a ganar la Champions League.

Consultado sobre esto, Tuchel afirmó que "Julian no me va a preguntar. Él no necesita mi consejo", aclaró el ex DT del Borussia Dortmund, quien reconoció que se enteró por las notificaciones de su teléfono del despido de Potter, quien ocupó su lugar en el cuadro de la capital inglesa. Un efecto dominó con todas las letras.