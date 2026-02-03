La luchadora nacional Stephanie Vaquer volvió a hacer historia este lunes en WWE Monday Night Raw,. Defendió con éxito el título mundial femenino en un combate duro y lleno de acción frente a Raquel Rodríguez en Filadelfia, Estados Unidos.

El enfrentamiento, celebrado bajo las reglas de una lucha callejera de Filadelfia, permitió el uso de sillas metálicas, tarros de basura y otros objetos que intensificaron la batalla entre ambas competidoras.

Durante la lucha, Vaquer sufrió varios golpes duros que afectaron su tobillo, producto del estilo físico de su rival texana. A pesar de ello, la campeona logró sobreponerse y culminar con la cuenta de tres y la retención del cinturón.

Con esta victoria, la chilena reafirma su lugar como una de las protagonistas de la escena femenina de WWE. Además, fortalece su camino rumbo a WrestleMania 42, el evento más esperado del calendario de la compañía.

Stephanie Vaquer es una de las mejores luchadoras de la WWE

Lo que significó su defensa

El combate no solo confirmó la fortaleza física de Vaquer, sino también su capacidad para manejar situaciones extremas dentro del ring y mantener el título bajo presión. La defensa en formato callejero dejó claro que la luchadora está preparada para desafíos intensos mientras sigue consolidando su legado en la empresa.

La polémica intervención de otras figuras durante el show de Raw y la posibilidad de nuevos desafíos ha encendido la expectativa entre los fanáticos para los próximos eventos.

Con otra defensa exitosa en su récord, los seguidores de la chilena ya miran con atención lo que será su próxima aparición. Podría ser en un gran evento, donde ser la protagonista estaría en la ruta de la WWE.