Mientras se está a la espera de que Conmebol decida cuál es el futuro de Universidad de Chile en la edición 2025 de Copa Sudamericana, en las últimas horas surgió como opción que nuestro Estadio Nacional pueda albergar la final del certamen continental.

Lo anterior, según afirmó en redes sociales el periodista Rodrigo Arellano, como consecuencia de los serios atrasos que presenta la remodelación del Estadio “Ramón Tahuichi Aguilera” en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, sede electa por el organismo para este encuentro.

El tema es que en caso de se deba realizar un cambio de escenario para la Final de Copa Sudamericana, desde ya empecemos a descartar la opción del Estadio Nacional. Es que existen dos poderosas razones para que aquello no ocurra.

¿Por qué la Final de Sudamericana no puede ser en el Estadio Nacional?

La primera razón tiene relación con la histórica presentación que realizará la banda británica Oasis, programada para el miércoles 19 de noviembre en el Coliseo de Ñuñoa, en la que es su única fecha pactada en suelo nacional y que hace un año ya tiene sus entradas agotadas.

Si sumamos a este concierto todo lo que es montaje de infraestructura, pruebas de sonido y preparación del recinto, que tomará como mínimo una semana, hacen imposible que el Estadio Nacional esté a disposición para albergar la Final de Copa Sudamericana.

El tema es que tres días después de la presentación de Oasis, el sábado 22, mismo día del partido, hará su concierto la cantante colombiana Shakira en el coliseo central, lo que hace imposible que la opción de Chile pueda ser viable para Conmebol.

Estadio Nacional no podrá ser sede de final de Copa Sudamericana (Photosport)

Por si fuera poco, una semana después de esta presentación musical, el Estadio Nacional recibirá el sábado 29 de noviembre la ceremonia de Clausura de la Teletón 2025, lo que también implica movimiento de materiales dentro del espacio. Vayan olvidándose de esta opción.

¿Cuándo se reanuda este certamen?

Si bien sólo resta por definir lo que ocurrirá con la serie entre la U e Independiente, los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputarán a partir del martes 16 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25.

