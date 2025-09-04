Es simple: por qué Conmebol le dará la clasificación a U. de Chile y no a Independiente

El fallo de Conmebol por el partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile se dará a conocer en las próximas horas. Y todo indica que serán los azules los que jugarán ante Alianza Lima en cuartos de final de Copa Sudamericana.

Más allá de los alegatos, hay un tema fundamental que fue establecido por el propio órgano rector del fútbol sudamericano: la responsabilidad del organizador del evento, que era Independiente de Avellaneda.

Es cosa de de recordar lo que señalan en el comunicado del partido cancelado. “CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, establecieron horas después de que el partido se suspendiera.

No hay dobles lecturas. Más allá de que los hinchas de Universidad de Chile puedan haber realizado algún desmán, eso debió ser controlado por la seguridad impuesta por el club local.

U. de Chile espera por el paso a cuartos de final

En Universidad de Chile esgrimieron esos antecedentes en la audiencia en Conmebol, para lo cual incluso contrataron al abogado paraguayo Gerardo Acosta para hacer su defensa.

Los azules confían en que se les dará como ganadores. Por eso ya buscan estadio para enfrentar a Alianza Lima, considerando que el Estadio Nacional no estará disponible pues se usará para el Mundial Sub 20.

Publicidad

Publicidad

ver también Descartan dos escenarios del fallo de la Conmebol: “No se juega el partido ni quedan ambos eliminados”

Deben esperar el castigo de Conmebol: en caso de no poder tener público en Chile, es posible que el encuentro lo jueguen en Viña del Mar, para no hacer un traslado grande.

Otras opciones son las de Concepción y Coquimbo, que son estadios más grandes. Pero sin la opción de contar con público, no tiene sentido hacer ese desplazamiento.