Copa Sudamericana

¿Y si la U llega? El estadio chileno que la Conmebol baraja para la final de la Copa Sudamericana 2025

Si bien el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia es el recinto que fue elegido por la Conmebol para la final, ya se está estudiando un plan B si es que no es remodelado a tiempo.

Por Patricio Echagüe

La final de la Copa Sudamericana 2025 podría cambiar de sede.
© Getty Images.La final de la Copa Sudamericana 2025 podría cambiar de sede.

Universidad de Chile e Independiente viven horas de bastante expectación mientras esperan el fallo de la Conmebol tras todo el escándalo que se vivió en Avellaneda la noche del pasado miércoles 20 de agosto por la Copa Sudamericana 2025.

Ambos elencos realizaron sus respectivas defensas y alegados, por lo que ahora solo resta tener paciencia y esperar lo mejor, que en el caso de los dos clubes, es poder jugar los cuartos de final ante Alianza Lima.

Sin embargo, esto no es lo único que tiene ocupada a la Conmebol en torno a su segunda competencia, ya que en los próximos días podrían haber novedades respecto al estadio que recibirá la final del certamen.

¿La Copa Sudamericana 2025 se define en Chile?

Fue en abril de este año que el ente rector del fútbol sudamericano eligió la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. Se trata de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, específicamente en el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

No obstante, este elección podría cambiar en las próxima jornadas, ya que el recinto de Santa Cruz tiene algunos atrasos en sus trabajos de remodelación. La final está programada para el 22 de noviembre, por lo que el tiempo apremia.

Ante esta situación en la Conmebol ya están barajando un plan B para que la final pueda jugarse en las fechas pactadas. De acuerdo a información publicada por el periodista Rodrigo Arellano, el Estadio Nacional de Ñuñoa corre con ventaja para recibir el partido si es que el Ramón Tahuichi Aguilera no cumple con sus mejoras.

Cabe recordar que en el 2019 la Conmebol tenía al coloso de Ñuñoa como la sede para la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente el estallido social fue una piedra de tope para que el partido se desarrolle, cambiando todo para que Lima reciba la definición entre River Plate y Flamengo.

El Estadio Nacional toma fuerza para recibir la gran final de la Copa Sudamericana 2025. | Foto: Photosport.

El Estadio Nacional toma fuerza para recibir la gran final de la Copa Sudamericana 2025. | Foto: Photosport.

Bolivia tiene fe en que se cumplirán los plazos

Fernando Costa, presidente de la FBF (Federación Bolivia de Fútbol), declaró al respecto hace un par de días que “quedan 80 días para el evento y 60 días para la última inspección Conmebol (…) estamos a tiempo de salvar nuestra final única en Santa Cruz”.

Los medios bolivianos aseguran que las mejores del estadio están en apenas un 26%, cuando a estas alturas debería ser de un 50%. ¿Podrán en el país vecino cumplir?

