Universidad de Chile e Independiente siguen en la incertidumbre esperando el fallo de la CONMEBOL tras la barbarie del partido de ida por los octavos de final de Copa Sudamericana y a pesar de que nada ha sido confirmado aún, distintos medios adelantan las posibles sanciones y el nombre del equipo que pasaría a la próxima ronda con Alianza Lima.

De hecho, desde Perú adelantaron las posibles sanciones que enfrentarían los equipos luego de los graves incidentes protagonizados por hinchas, que dejaron más de una veintena de heridos y más de 100 detenidos.

En el encuentro U de Chile tenía la ventaja en la serie, lo que perfilaba a los azules como los clasificados a cuartos de final, pero tras los terribles incidentes todo quedó en suspensos y a la espera de la resolución de la CONMEBOL.

ver también Desde Argentina desmienten filtraciones que favorecen a la U de Chile en resolución de Conmebol: “Faltan a la verdad…”

Desde Perú adelantan lo que se viene para la U e Independiente

Tras los descargos de ambos clubes, en estos días se conocerá la resolución. Sin embargo, desde Perú se adelantan y revelan los posibles escenarios que enfrentarían ambas escuadras a la espera del comunicado oficial.

El comunicador Enrique de la Rosa señaló al programa Al Ángulo que “Independiente pidió jugar el partido en una cancha neutral. La U. de Chile dio el descargo de que ellos no son culpables de la organización y que no tienen ninguna responsabilidad activa de lo que terminó pasando, dado que la hinchada de Chile tuvo actitudes negativas atacando”.

“Terminaron las audiencias y la información es que van a fallar el jueves y todo indica que va a ser clasificado U. de Chile. Sabemos que, mientras no se haga oficial, no lo podemos confirmar, pero todo se está moviendo para que Alianza Lima juegue con la U. de Chile”.

Publicidad

Publicidad

El encuentro entre U de Chile e Independiente se suspendió tras los incidentes/Photosport

Agregando que el encuentro se jugaría en Matute, sin ingreso a los hinchas nacionales, mientras que el siguiente partido sería en Coquimbo y sin ingreso de público.

“Lo van a sancionar 2 años sin público; la U. de Chile e Independiente están entre 2 y 3 años, y que la U. de Chile ha elegido -en caso sea el clasificado- jugar en Coquimbo. Un estadio que es en el norte chico de Chile para 18 mil 500 espectadores, pero claramente sin ningún espectador”.

Publicidad

Publicidad

Los incidentes en el partido de ida suspendieron el encuentro. /Getty Images)

“De confirmarse el jueves que la U. de Chile es el clasificado a la siguiente etapa, Alianza va a jugar primero en Matute con solo hinchada local y la vuelta en Coquimbo, a puertas cerradas. Las autoridades policiales han prohibido el ingreso a hinchas chilenos un par de años“.