En un sábado de emociones, Universidad de Concepción venció 3 a 0 a Deportes Copiapó y se convirtió en el nuevo campeón de la Liga de Ascenso, logrando así su ansiado regreso a la máxima competición del futbol chileno.

Tras cinco años, Universidad de Concepción vuelve a la Liga de Primera. Pero en medio de la emoción del ansiado ascenso, una de sus figuras reveló una inesperada noticia que impactó a la hinchada.

Salió campeón y anuncia su salida de U de Conce

En conversación con Radio ADN, Ignacio Herrera, quien anotó el 3 a 0 para el cuadro penquista, anunció que colgará los botines. “Este año hipotequé muchísimo. Hipotequé estar lejos de mi hija, dejar cosas de lado, descuidarme… No hay ninguna copa que valga la pena el estar lejos de mi hija, pero esto fue lo último y había que coronarlo así”.

Agregando que aún no es una decisión 100% tomada, pero se inclina poderosamente de esa forma. “Voy a pensar en las vacaciones, no me quiero apurar, pero probablemente este fue mi último partido”.

Ignacio Herrera colgaría los botines tras excelente campaña de U de Concepción/Photosport

En la misma línea, aprovechó la oportunidad para destacar el gran campeonato de U de Concepción. “Nos juramentamos lograr el ascenso por todo el trabajo que hicimos en el año, por el grupo fuerte que tenemos y por cómo jugamos al fútbol. Somos el merecido campeón”.

La carrera de Ignacio Herrera

Con 38 años, el jugador ha pasado por clubes como Huachipato, Magallanes, Deportes Iquique, Cobreloa, Palestino y Lo Barchenechea, para llegar el 2024 a Universidad de Concepción.

Mientras que internacionalmente, militó en clubes como el FC Irtysh Pavlodar de Kazajistán, Neftchi Baku PFK de Azerbaiyán, Seoul E-Land de Corea del Sur, como también pasos por el futbol ecuatoriano donde jugó en Aucas y Mashuc Runa. El 2021 jugó en Italia para el Lamezia Terme.