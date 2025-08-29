Es tendencia:
“Fin anticipado de contrato”: fue campeón con Colo Colo, jugó en la selección chilena y deja Everton con polémica

Con escasos minutos y problemas físicos en su paso por Viña, los ruleteros anunciaron el adiós del canterano albo.

Por Nelson Martinez

© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTEverton pierde a un canterano de Colo Colo.

Everton de Viña del Mar respira más tranquilo en la lucha por evitar el descenso, tras el importante triunfo 3-1 ante Deportes La Serena. Pero las noticias no se quedan ahí en tierra ruletera.

Es que con escasos minutos esta temporada, el club avisó el anticipado fin del vínculo con un jugador que llegó como refuerzo estrella el año pasado, y con importante recorrido internacional.

Se trata de Juan Delgado, donde ni el paso por la selección chilena o los títulos en Colo Colo pudieron replicarse en Viña, llenándose de críticas por su estado físico y la poca continuidad este año.

Everton revela las razones del adiós

Mediante sus redes sociales, Everton avisó el fin de contrato con Juan Delgado. El jugador nacido en Colo Colo tenía vínculo hasta fin de temporada 2025, partiendo antes de lo estipulado.

Juan Delgado /Photosport

Juan Delgado /Photosport

“De mutuo acuerdo con el jugador, se ha puesto fin anticipado al contrato que une a Juan Delgado con el club”, partió dicieno el equipo Oro y Cielo, confirmando que fue decisión de ambas partes.

En ese sentido, el cuadro viñamarino lamentó el quiebre, pero valoró al jugador diciendo que “llegó en el mercado de invierno de la temporada 2024, demostrando siempre su liderazgo, calidad humana y el profesionalismo que le ha permitido jugar en importantes ligas alrededor del mundo”.

Juan Delgado jugó poco y nada este año, donde no era convocado en Everton desde junio pasado, jugando 45 minutos en la derrota ante O’Higgins. Previo a eso solo ingresó en la segunda mitad en algunos duelos.

