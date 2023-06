Guarello y ultimátum: "Si Juan Delgado no se luce contra República Dominicana que no venga más"

La selección chilena ultima detalles para enfrentar a República Dominicana este viernes, en el segundo de tres amistosos programados para junio. Eduardo Berizzo quiere ver nombres en acción y prepara cambios respecto a la victoria ante Cuba.

Uno que asoma entre los titulares en un nombre que ha debido sostener la crítica e incapacidad de ganarse un lugar en la Roja: Juan Delgado. El lateral derecho o extremo del Pacos Ferreira de Portugal aparece como probable estelar en ataque.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello “advirtió” a Delgado sobre lo que puede perder o ganar con la Roja frente a República Dominicana este viernes.

“Pulgar seguramente va a estar contra Bolivia, y lo otro: si Delgado no aprovecha ésta…. O sea, si Delgado mañana no mete ocho desbordes de gol, que no venga más a la tele, como decía Don Francisco”, dijo Guarello.

El rostro de Agricultura agregó que “le están dando camiseta titular y entre casi puros titulares, contra un equipo muy débil. Es para florearse. Si no se luce mañana, no venga más”.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “más allá si se para 20 metros más adelante o más atrás en la cancha, va a tener la posibilidad de entrar y ser vertical. Tiene que ser agresivo y no jugar la pelota a dos metros. Tiene que pedirla y proyectarse, mostrarse. El partido de mañana está calcado para eso”.