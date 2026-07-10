El entrenador argentino armó su lista de tres nombres ideales para fichar en este mercado de fichajes. Sin embargo, uno de ellos está difícil de materializarse.

Colo Colo está teniendo un mercado de fichajes invernal algo lento pensando en la segunda mitad del año. A pesar de vociferar que están los deseos de reforzar el plantel de Fernando Ortiz, lo cierto es que todavía no hay caras nuevas en el Estadio Monumental.

Y ojo, que la lista de deseos del Tano ya está bien armada, incluso con nombres y apellido. Para el puesto de arquero quiere a Santiago Mele, de extremo a Jordhy Thompson y de volante creativo a Diego Valdés.

Sin embargo, hay uno de estos nombres que se está complicando más de la cuenta. Se trata de Diego Valdés, una de las obsesiones de Ortiz tras haberlo dirigido en el América de México y quien tiene contrato vigente hasta 2027 con Vélez Sarsfield.

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Se complica el arribo de Diego Valdés a Colo Colo

Al respecto quien entregó información clave fue el periodista Daniel Arrieta, quien en TNT Sports confirmó que “esta semana me llamaba la atención que todavía no estaba la oferta formal. Me decían que de los tres refuerzos, lo de Diego Valdés es lo más complicado porque es un salario más alto”.

“Es una transacción que también sería más alta por lo que está pidiendo Vélez Sarsfield. Hay que ver si desde lo económico se puede ejecutar esta salida de Diego Valdés de Vélez Sarsfield para llegar a Colo Colo”, añadió.

El arribo de Diego Valdés a Colo Colo está más complicado de lo esperado. | Foto: Archivo.

En ese sentido, el comunicador avisó que “el deseo del jugador está, eso es importante, y Vélez Sarsfield tiene una deuda con el futbolista chileno. Esto ocurre en los clubes argentinos que van pagando con el tiempo el salario y hay atrasos, pero es una operación cara y sabemos que Vélez pagó un monto alto para traerlo desde el América de México”.

En esta temporada 2026 el volante ha jugado un total de 15 compromisos con Vélez, siendo 14 por el Apertura y uno por la Copa Argentina. Registra un gol y cinco asistencias en 699 minutos de acción.

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