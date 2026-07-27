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Colo Colo

El problema que tiene Colo Colo con la camiseta de Vozinha: no se permiten apodos en Chile

El reglamento de la Liga de Primera impide que los apodos en las camisetas, dándole un problema a Colo Colo con Vozinha.

Por Javiera García L.

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La camiseta de Vozinha debe lucir su apellido, no su apodo
© Getty ImagesLa camiseta de Vozinha debe lucir su apellido, no su apodo

Colo Colo tiene a su primer refuerzo en el mercado de fichajes invernal: se trata de Vozinha, el portero sensación del Mundial 2026. Lo que inició como un alocado rumor se volvió realidad.

Ahora, en el Estadio Monumental esperan la llegada del futbolista a Chile para hacerse los exámenes médicos y ser presentado oficialmente. Pero, además, se mantienen atentos a un importante problema.

Y es que Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, no podría usar su apodo en los partidos del Cacique. Las bases son claras: las camisetas solo pueden lucir apellidos, no sobrenombres.

“Para la identificación personal de los jugadores, se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre”, dice el reglamento.

La camiseta no puede decir “Vozinha” en la Liga de Primera | Getty Images

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No se admiten apodos: el problema que tiene Colo Colo con Vozinha

No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres“, establecen las bases de la Liga de Primera. Así, de momento, la camiseta del arquero no podría decir “Vozinha” y tendría que decir “Évora Dias” o alguno de sus dos apellidos.

Es posible que Colo Colo ya está preparando gestiones con la ANFP para hacer una modificación o excepción en las bases del campeonato. Por el momento, desde el Monumental no se han pronunciado por el tema.

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