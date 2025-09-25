Manuel Pellegrini es uno de los candidatos a dirigir la selección chilena de cara al próximo Mundial del 2030. El gerente de la ANFP, Felipe Correa, señaló que “busca con el perfil que buscamos” y se prende la ilusión.

Además en el Betis no ha renovado, por lo que termina contrato a mitad del próximo año. Un momento preciso para iniciar un nuevo proceso de cuatro años.

Su ex pupilo en el elenco español, el mexicano Andrés Guardado, señaló que es muy lógico que Pellegrini no continúe entrenando en el cuadro andaluz, abriéndole la puerta a la Roja.

“Es natural que se empiece a hablar de que se ha terminado el ciclo de Pellegrini“, señaló el mexicano, sobre todo por lo que decidirá el Ingeniero. “Lo veo más por parte de la persona que de la directiva hacia él”, agrega.

El azteca manifiesta además que “ellos no se van a tirar un disparo al pie. Es cuestión de sentarse y ponerse de acuerdo. También hay que ver que Pellegrini tenga ganas de seguir”.

Manuel Pellegrini es opción fuerte para la selección chilena

Pellegrini no está por encima del Betis

Guardado, un referente del Betis por haber jugado ahí entre el 2017 y el 2024, dijo que “ningún entrenador nunca estará por encima de la institución y llegará el momento en el que el proyecto cambie de rumbo”.

Incluso ya ve la puerta de salida del DT chileno. “El que venga por él lo tendrá muy complicado, porque Pellegrini, además de gran entrenador, ha sabido entender la idiosincrasia de la ciudad y del bético”, algo que por ejemplo “no ocurrió con Setién”, el anterior estratega que dirigió a Barcelona.

“Pellegrini ha sabido no meterse en cosas extras que podían enturbiar su paso por el Betis y perjudicar al equipo. Antes estuve con Quique Setién Setién, y, aunque los resultados no fueron malos, no supo manejar el ambiente y el camino se torció”, explicó para valorar lo que hizo el ex DT de la U de Chile y Católica.

Sostuvo que “el gran valor de Pellegrini es que desde el día uno no se sale del renglón y maneja lo que tiene que manejar” y recordó una pelea con Pellegrini: “En los vestuarios hay que decirse las verdades y aquella bronca nos unió más”.