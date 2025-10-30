Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

Aseguran que la U de Chile irá con todo por Eduardo Vargas: “La ilusión sigue en pie”

La historia no estaría terminada entre Turboman y los azules, ya que aseguran que el equipo que dirige Gustavo Álvarez iría nuevamente por su fichaje.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
La U de Chile iría de nuevo por el fichaje de Vargas.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa U de Chile iría de nuevo por el fichaje de Vargas.

El año está por terminar y con ello, los distintos equipos comienzan a planificar sus planteles para el próximo año, siendo uno de ellos Universidad de Chile, quienes ahora si buscarían llegar a un acuerdo para fichar a Eduardo Vargas.

El goleador de la Roja estuvo cerca de regresar a los azules este año, sin embargo, no se llegó a acuerdo económico y terminó fichando por Audax Italiano por seis meses.

“Estoy muy contento con la oportunidad que me da mi nuevo club Audax Italiano. Me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, mostrando que me valoran y querían contar conmigo”, señaló en su llegada. Pero ahora que el contrato está por finalizar, aparece nuevamente la opción de regresar a la U.

Revelan que la U de Chile va con todo por Vargas

A pesar de que la hinchada azul se decepcionó al no ver a Vargas vistiendo nuevamente la camiseta de la U, no todo está perdido, ya que ahora hay una nueva oportunidad para cerrar su regreso.

“Tiene la calidad suficiente”: U. de Chile coquetea con Eduardo Vargas para el 2026

ver también

“Tiene la calidad suficiente”: U. de Chile coquetea con Eduardo Vargas para el 2026

Según revela el periodista Renzo Luvecce “la ilusión de volver a La U sigue en pie por parte del delantero, pero la dirigencia tiene que acercarse y realizar el intento por él”.

Agregando que “desde el entorno azul me indican que harán el intento otra vez dentro de lo posible para acercar la partes nuevamente y realizar un ofrecimiento económico abordable para que el delantero dé una respuesta positiva en esta ocasión”.

Publicidad

Asimismo, añade que la U negociará directamente con el jugador y no con la dirigencia de Audax Italiano, y que en las próximas semanas habría novedades más concretas.

Eduardo Vargas podría regresar a la U/Photosport

Eduardo Vargas podría regresar a la U/Photosport

Eduardo Vargas ha disputado 10 encuentros en su regreso al Campeonato Nacional, donde ha marcado en tres oportunidades con 1 asistencia.

Publicidad

Los itálicos actualmente están posicionados en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, clasificando así a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Lee también
"Tiene la calidad": U. de Chile coquetea con Edu Vargas para el 2026
U de Chile

"Tiene la calidad": U. de Chile coquetea con Edu Vargas para el 2026

Tabla: el VAR deja la grande en las copas y el descenso tras inesperado resultado
Chile

Tabla: el VAR deja la grande en las copas y el descenso tras inesperado resultado

Vargas desata emoción de un niño y después pierde penal: "¡Eduardo!"
Selección Chilena

Vargas desata emoción de un niño y después pierde penal: "¡Eduardo!"

"Me imagino festejando": Lanús activa el modo cotillón ante la U
U de Chile

"Me imagino festejando": Lanús activa el modo cotillón ante la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo