El año está por terminar y con ello, los distintos equipos comienzan a planificar sus planteles para el próximo año, siendo uno de ellos Universidad de Chile, quienes ahora si buscarían llegar a un acuerdo para fichar a Eduardo Vargas.

El goleador de la Roja estuvo cerca de regresar a los azules este año, sin embargo, no se llegó a acuerdo económico y terminó fichando por Audax Italiano por seis meses.

“Estoy muy contento con la oportunidad que me da mi nuevo club Audax Italiano. Me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, mostrando que me valoran y querían contar conmigo”, señaló en su llegada. Pero ahora que el contrato está por finalizar, aparece nuevamente la opción de regresar a la U.

Revelan que la U de Chile va con todo por Vargas

A pesar de que la hinchada azul se decepcionó al no ver a Vargas vistiendo nuevamente la camiseta de la U, no todo está perdido, ya que ahora hay una nueva oportunidad para cerrar su regreso.

ver también “Tiene la calidad suficiente”: U. de Chile coquetea con Eduardo Vargas para el 2026

Según revela el periodista Renzo Luvecce “la ilusión de volver a La U sigue en pie por parte del delantero, pero la dirigencia tiene que acercarse y realizar el intento por él”.

Agregando que “desde el entorno azul me indican que harán el intento otra vez dentro de lo posible para acercar la partes nuevamente y realizar un ofrecimiento económico abordable para que el delantero dé una respuesta positiva en esta ocasión”.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, añade que la U negociará directamente con el jugador y no con la dirigencia de Audax Italiano, y que en las próximas semanas habría novedades más concretas.

Eduardo Vargas podría regresar a la U/Photosport

Eduardo Vargas ha disputado 10 encuentros en su regreso al Campeonato Nacional, donde ha marcado en tres oportunidades con 1 asistencia.

Publicidad

Publicidad

Los itálicos actualmente están posicionados en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, clasificando así a la fase de grupos de Copa Sudamericana.