Hay una teleserie que aún sigue dando vueltas en Universidad de Chile y que todavía está a tiempo de tener un buen final: Eduardo Vargas. En el CDA siguen pensando en su regreso.

En el último mercado de pases, parecía que por fin se concretaba el la vuelta de Turboman al Romántico Viajero, pero finalmente el traspaso se cayó. Si bien nunca quedaron del todo claros los detalles, lo cierto es que el fracaso en las negociaciones generó una gran decepción.

¿Vuelve Eduardo Vargas a U. de Chile?

Luego de su fallido arribo a Universidad de Chile, Eduardo Vargas terminó firmando por Audax Italiano. En La Florida ha logrado tener la continuidad que no consiguió en Nacional de Uruguay y si bien su rendimiento no ha sido brillante, todavía está la idea que pueda volver al CDA.

Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul, habló de la actualidad de la U en la visita al Claro Arena, donde reveló que Varguitas todavía tiene las puertas abiertas para poder hacer su anhelado regreso. Incluso, lamentó que no llegara en el último mercado.

“Tenía que llegar ahora. Si llega el próximo año, está bien, que venga”, indicó el directivo de Azul Azul. Hasta Gustavo Álvarez había solicitado la vuelta del bicampeón de Copa América, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

“Él nos dio un gran título, fue figura consular de esa Sudamericana. Por mi parte, las puertas están recontraabiertas. No está pasando por un buen momento, pero tiene la calidad suficiente para estar en la U tranquilamente“, cerró Juan Pablo Pavez.

Desde su vuelta al fútbol chileno con la camiseta de Audax Italiano, Eduardo Vargas ha disputado 10 partidos, anotando 3 goles y entregando 1 asistencia. Incluso, cumplió con la “ley del ex” al convertirle a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, tanto que no gritó.