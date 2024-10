Sigue la espera por la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo, donde los azules acusan desacato de Jorge Almirón y piden la resta de los tres puntos que le ganó a Huachipato. El Tribunal de Disciplina tuvo la sesión este martes y extendió el plazo a una semana más para tener más pruebas.

Héctor Jona, cuyo informe arbitral dio origen a la denuncia contra el Cacique, también se presentó frente al tribunal. Y su declaración causó polémica. Pese a que en su informe documentó la presencia del coordinador Víctor Vidal con un dispositivo electrónico en la zona de exclusión, reconoció que nunca lo vio personalmente.

De hecho, dijo que la indicación de poner esto en su informe llegó desde Santiago. Es por esto que Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, tuvo que sacar la voz. Lo hizo en diálogo con La Tercera.

“Efectivamente, se le pidió que agregara al informe que Víctor Vidal estaba en una zona de exclusión. Es algo que hacemos comúnmente frente a situaciones que se le escapan a los árbitros en determinados encuentros. Ahora, claramente, agarra más relevancia por la situación que está pasando”, declaró.

Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, justificó el llamado desde Santiago para denunciar a Colo Colo | Photosport

Roberto Tobar explica la polémica de la denuncia contra Colo Colo

“En esta situación, reaccionamos frente a una publicación que apareció en un medio y, por lo mismo, decidimos incluir que estaba en zona de exclusión. Por lo mismo, el informe salió más tarde, pese a que habíamos mandado uno sin la denuncia”, complementó.

“Siempre ha complementado los informes en caso de que los jueces no se percaten de alguna acción. No se olvide que la patada de Beccacece al refrigerador (cuando estaba en U. de Chile), el árbitro no la vio y después fue anexada al informe por todo lo que salió en los medios”, cerró.