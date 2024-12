De buen pasar en Deportes Iquique, Luis Casanova se apresta a un 2025 con Copa Libertadores de por medio y con la idea de repetir el tremendo campeonato hecho este año.

Con un paso importante por la U de Chile, el defensa de los Dragones Celestes tiene un gran recuerdo del cuadro en el que llegó a ser capitán. Años difíciles para el Romántico Viajero, cuando estuvo al borde del descenso.

Recordando su paso por el equipo universitario, Luis Casanova habló con AS Chile y lo señaló como un difícil momento en su carrera, aunque catalogándolo como positivo.

Los recuerdos de Luis Casanova: “Fue un paso grande”

Para Luis Casanova su paso en la Universidad de Chile fue algo muy bueno en su carrera, pese a que vivió los duros momentos del coqueteo con el descenso a la B.

“Mi paso por la U fue lindo, lo pasé bien. Aunque con momentos complicados como pelear en la parte baja, convivir con esa presión que a uno lo ahoga un poco. Pero quedé contento y tengo lindos recuerdos de la gente que nos veía, de los trabajadores de la U, de todos“, señaló el jugador.

“Siento que también fue un paso grande porque llegué desde la B y me terminé yendo como capitán de la U, con aciertos y desaciertos. Siento que fue un lindo paso, quizás no fue la forma en que me quería ir, pero siempre agradezco los momentos y a la institución por confiar en mí“, añadió.

Luis Casanova ahora juega en Deportes Iquique | Photosport

Por último, habló de lo complejo que fue mentalmente el momento vivido con la cercanía del descenso. “Se pasaba mal en el día a día. La parte psicológica influye mucho cuando no estás acostumbrado a vivir esos momentos. Pero también siento que fue un punto de inflexión para que se mejoraran muchas cosas y así ver ahora a una U más sólida, que ganó la Copa Chile“, cerró.