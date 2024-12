Una nueva polémica se está encendiendo en Universidad de Chile, una vez que se concretó que el próximo fichaje del mercado será el de Gonzalo Montes, quien llega desde Huachipato.

El jugador uruguayo de 30 años dará el gran salto de su carrera, donde pasará de los acereros a los azules, en una relación que sigue generando polémica en el fútbol chileno.

Una situación que enciende alertas, más allá de las condiciones de Montes, por el negocio que nuevamente junta a Huachipato y la U, donde muchos empiezan a pedir sinceridad de una vez por todas.

“A Montes el técnico lo tuvo, es buen jugador, no se discute. Tiene 30 años y no ha jugado jamás en un grande, todo eso es discutible. El trascendido es que llega con un contrato por 3 años”, explicó Coke Hevia.

Gonzalo Montes es el nuevo apuntado como refuerzo de U de Chile.

La polémica amistad de la U con Huachipato

Fue el conductor del programa “Pauta de juego” quien puso sobre la mesa las infinitas dudas que genera este movimiento de Universidad de Chile con Huachipato, donde nadie da una explicación.

“El hincha de la U no es tonto, pero que llegue y que rinda. Para la promesa que te hizo la U, no es el nombre que esperabas. Puede que resulte, pero no es el nombre que esperabas”, explicó.

Más allá de esto, asegura que Universidad de Chile ya ha tocado fondo con estas triangulaciones que se realizan y nadie quiere asumir, donde se ve reflejado

Aunque rinda es una vergüenza si llega. pongo todo en condicional porque congelaron todo. Pero es una vergüenza, al segundo equipo más importante del país lo tienen de sucursal de triangulaciones.