El Romántico Viajero otra vez fichará a un jugador de los Acereros, por lo que el ex delantero se cansó. Arremetió contra Ignacio Tapia, otro que llegó bajo la misma fórmula.

Como si las cámaras con las que intentaron acusar a Colo Colo no fueran suficientes, la sociedad entre la U de Chile y Huachipato suma un nuevo capítulo. El Romántico Viajero tiene prácticamente listo a un nuevo refuerzo desde los Acereros, lo que ya agota la paciencia de todos.

Gonzalo Montes tiene la pista libre para llegar al elenco estudiantil en los próximos días, en una movida que agranda la lista de traspasos entre uno y otro club. Una que este lunes llevó a Patricio Yáñez a sacar toda la artillería.

El ex delantero se aburrió de los arreglines entre ambos elencos y arremetió con todo. ¿Cómo? Dando de ejemplo lo ocurrido con uno de los jugadores que llegó al CDA bajo la misma fórmula y que no ha dado el ancho.

Cargando a Ignacio Tapia: Pato Yáñez destroza a la U y Huachipato

Las movidas que la U y Huachipato han tenido el último tiempo han dejado en evidencia los nexos entre ambos clubes. No es normal que un club vaya a buscar año a año a jugadores y hasta al técnico del otro, por lo que no son pocos que piden para el show.

Gonzalo Montes será el nuevo refuerzo de la U que llega desde Huachipato. Foto: Photosport.

Este lunes en Puntapié Inicial de Deportes Agricultura, Patricio Yáñez le paró el carro a los dirigentes de los dos elencos. “Ha sido un abuso. Esto es una industria privada, uno lo ve desde afuera. Los que tengan que alzar la voz que lo hagan, porque esto sigue pasando y absolutamente nadie dice nada”.

De hecho, el ex delantero remarcó que es necesario actuar antes de que las cosas sean insostenibles. “Es un tema que le compete a la industria, que son privados. ¿Uno se mete cuando nos meten el dedo en la boca con Enel? Se intenta pero no se puede”.

“Los socios, la gente de la U, los ex dirigentes, la casa de estudios… si alzaran la voz por lo que está pasando acá hace años, el plano sería distinto. La masa societaria, los abonados que hacen la institución, porque no son los que controlan Azul Azul que han hecho poco, son los encargados de alzar la voz. Si no hacen nada, seguirá existiendo”, añadió.

Pero fue tras ello que Patricio Yáñez se le fue encima a Ignacio Tapia, uno que llegó bajo la misma fórmula a la U. “Ya todos saben cómo se arma, las triangulaciones. Se ha normalizado, como que maten a la gente el fin de semana, se normaliza todo”.

“Se normaliza que Huachipato venda en un millón de dólares a un central que, además, tiene 0 futuro. Que es Elías Figueroa y después lo vendes en 5 palos verdes…“, sentenció.

Por ahora, la U y Huachipato siguen con sus negociaciones mientras todo el fútbol chileno espera para conocer a sus verdaderos dueños. Muchos rumores hay sobre la mesa que levantan sospechas y los arreglos de jugadores entre ambos elencos parecen sacarle la lengua al fútbol chileno.

¿Cuáles fueron los números de Gonzalo Montes esta temporada?

En la última temporada con Huachipato, Gonzalo Montes logró disputar un total de 39 partidos oficiales. En ellos marcó 4 goles, aportó con 1 asistencia y llegó a los 3.248 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

A la espera de sus nuevos refuerzos, la U trabaja con todo para lo que será su primer amistoso del 2025. El Romántico Viajero vuelve a la cancha el próximo 5 de enero cuando enfrente a Coquimbo Unido a partir de las 17:00 horas en la Copa de Verano.