Eduardo Vargas disfruta de sus vacaciones mientras define lo que pasará con su carrera. El delantero no seguirá en el Atlético Mineiro y busca un nuevo destino, aunque las cosas no están saliendo como esperaba.

Turboman no quiere dejar Brasil y está haciéndose un espacio en algunos de los clubes de esas tierras. Y si bien había uno que parecía ser su principal carta, este sábado se confirmó que no lo quieren.

La situación la miran atentos en la U de Chile, donde a pesar de su negativa, no pierden la esperanza de repatriarlo. No obstante, dependerá de lo que pase en las próximas semanas para saber si es factible o no un retorno a nuestro país.

Inter de Porto Alegre le da un portazo a Eduardo Vargas

El deseo de Eduardo Vargas de seguir en Brasil se está complicando y mucho. El delantero terminó su vínculo con el Atlético Mineiro y esperaba por ofertas, pero por ahora no hay nadie interesado en sus servicios.

Eduardo Vargas vive una pesadilla tras quedar sin club en Brasil. Foto: Getty Images.

En las últimas semanas se había hablado sobre el Inter de Porto Alegre como un posible destino. El Colorado se reestructura de cara al 2025 y el chileno aparecía en los planes, pero finalmente se queda abajo del proyecto.

Así por lo menos lo confirmó el sitio GZH, donde revelaron que Turboman está lejos de ser refuerzo del club. “Por ahora está descartado el chileno Eduardo Vargas, que sale del Atlético-MG“, señalaron.

De hecho, explicaron que fue su representante quien trató de meterlo ahí, pero le fue mal. “Lo ofreció el agente André Cury. La ventana de transferencia permanecerá abierta hasta finales de febrero”.

Esto deja al atacante sin una de sus cartas más importantes para seguir con su carrera en Brasil. La U mira atenta cada uno de sus pasos, rogando para que finalmente decida volver.

Por ahora, Eduardo Vargas sigue de vacaciones mientras se define su futuro. Turboman ruega por una nueva oportunidad en el fútbol brasileño, pero lo cierto es que el panorama no es el mejor.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas esta temporada?

Eduardo Vargas cerró la temporada 2024 con un total de 38 partidos oficiales disputados con el Atlético Mineiro. En ellos marcó 9 goles, aportó con 3 asistencias y llegó a los 1.303 minutos dentro del campo de juego.

