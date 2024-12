Eduardo Vargas ya dijo adiós del Atlético Mineiro y no sigue en el cuadro brasileño con el que disputó la final de la Copa Libertadores 2024. De inmediato reflotó la opción de su regreso a Universidad de Chile, pero también se metió en la órbita de Flamengo y el Santos como opción de refuerzo.

Sin embargo, el periodista Cristián Caamaño aseguró que para el 2025 no hay ninguna posibilidad y es muy probable que en 2026 llegue el sí, pues ahora no existe dinero en el fútbol chileno para pagar el sueldo de Túrboman y compara el caso con Charles Aránguiz, quien hizo un gran esfuerzo económico por convicción propia y deseo de vestir nuevamente la camiseta azul.

“Mandé un mensaje y ya me respondieron. Me dicen que no va a venir a la U. No hay Lucas. El tema Sartor hasta ahora no afecta en nada, más allá de que el otro día en un programa decían que hay reducción en algunos costos, pero Azul Azul está con números azules. La política de fichajes no se ha cambiado”, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

Agrega que “por ejemplo, la U cuando trajo a Charles Aránguiz, lo trajo con un sueldo acorde al fútbol chileno, pese a que en Brasil ganaba muy buen dinero. Aránguiz quería volver en la U e hizo el esfuerzo, y la U hizo el suyo de pagarle a Inter casi 300 mil dólares para destrabar todo”.

Vargas es más caro que Arturo Vidal

“Eduardo Vargas llegó a Brasil de México con un sueldo altísimo, y lo sacan para ganar más dinero. Lo que le han ofrecido en Brasil es enormemente ventajoso, aún cuando Universidad de Chile haga el mayor de sus esfuerzos. Vargas supera el sueldo de Arturo Vidal en Chile”, complementó el comentarista.

Si la U clasifica en Copa Libertadores, Vargas podría volver a mediados de 2025. De lo contrario, será en 2026.

Caamaño añade que “si llega una empresa privada o dos a poner plata, podría ser, pero está el tema familiar y Vargas cree que todavía puede estar en el fútbol competitivo de Brasil tras el año que tuvo con Atlético Mineiro. Quiere darse una última oportunidad en Brasil, hay muchos equipos y va a encontrar uno que estén Libertadores o Sudamericana. A partir de ahí, está en la selección, no tiene que demostrar nada a nadie”.

Vargas sí en la U el 2026… o mediados de 2025

Sobre la misma, el periodista explica que lo más probable es que Vargas sí vuelva al Chuncho, pero a principios de 2026, aunque hay otra pequeña oportunidad para mediados de 2025.

“Me cuentan que las relaciones con la U están perfectas. Vargas va a jugar en Universidad de Chile, pero lo más probable es a partir de 2026”, asegura.

“Ahora, también me dicen que, si el primer semestre la U hace una buena fase de grupos de Copa Libertadores, clasifica y Eduardo Vargas no está jugando en Brasil, se puede hacer el esfuerzo con el dinero que ingresa y porque habrá otra expectativas. Pero todo indica que el 2026 vuelve Vargas”, sentenció Caamaño.