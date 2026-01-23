Deportes Antofagasta tuvo una difícil temporada, donde quedó fuera de la Liguilla, por lo que este 2026 van con todo para lograr la hazaña y, pensando en ello, los Pumas han sumado a importantes refuerzos, donde revelan que un jugador de Universidad de Chile estaría cerca de sumarse a la escuadra.

El periodista Matías Larraín reveló que hay un principio de acuerdo del equipo que dirige Luis Marcoleta con Iván Rozas de 27 años que disputó la última temporada en Deportes Copiapó. “Su llegada se concretará a inicios de la próxima semana a la ciudad de Antofagasta”.

La carrera de Iván Rozas

El volante de 27 años comenzó su carrera en Universidad de Chile en 2017, para luego pasar por clubes como Ñublense y O’Higgins. A finales de 2022 firmó con Deportes Copiapó, donde militó las últimas temporadas.

El jugador llegaría a los Pumas/Photosport

Los Pumas se refuerzan

Deportes Antofagasta luchará este 2026 por el ascenso en Primera B y, con ello en mente, el cuadro nortino comienza a afinar su plantel anunciando a sus primeros refuerzos, entre ellos el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.

Publicidad