¡Golpe a los hinchas! CHV sorprende con decisión sobre partido de Copa Libertadores

Desde el regreso de la Copa Libertadores a la TV abierta, se había vuelto común que CHV transmitiera un partido por jornada a través de sus pantallas. En esta edición, por ejemplo, el canal ubicado en la ex Fábrica Machasa transmitió varios duelos de Colo Colo, Universidad de Chile e incluso de River Plate de Paulo Díaz, entre otros.

No obstante, en las últimas horas se confirmó que la señal de Paramount tomó una importante decisión esta semana, justo cuando se están por disputar los duelos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores: el encuentro que tradicionalmente va por su señal NO será emitido en vivo por la señal abierta.

CHV baja de su programación en vivo la Copa Libertadores

El enfrentamiento entre Flamengo y Racing Club, que está programado para jugarse este miércoles 22 de octubre a las 21:30 horas, sí será transmitido por CHV, solamente que NO lo hará por TV y solamente estará en vivo mediante la página web de la emisora y a través de su canal de YouTube.

La razón tras esta decisión es que la señal de televisión abierta privilegiará la emisión de su programa Fiebre de Baile.

¡Ojo! Que a ambas señales de streaming de CHV, se suma la transmisión del certamen Conmebol por parte de la app de streaming gratuita, Pluto TV, también propiedad de Paramount.

Quienes no puedan disfrutar de este partido en vivo, es importante señalar que CHV emitirá el enfrentamiento entre el “Fla” de Erick Pulgar y la “Academia” de Gabriel Arias; sin embargo, lo hará en diferido una vez que termine el programa de baile, obligando a los televidentes más acérrimos al fútbol a buscar otra alternativa en el momento.

Además de las señales online de Paramount, el duelo entre Flamengo y Racing también va en vivo y por streaming por las pantallas de la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.