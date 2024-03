Dixon Pereira casi no alcanzó a acomodarse en la cancha cuando recibió una fuerte entrada de Maximiliano Falcón. El juvenil delantero de Coquimbo Unido tuvo su estreno profesional ante Colo Colo. Pero esa experiencia apenas duró un puñado de minutos.

El golpe que le propinó el Peluca en esa disputa aérea lo sacó del partido. De hecho, el cuerpo médico de los Piratas detectó un neumotórax. Por eso mismo, Pereira fue trasladado a un centro asistencial en ambulancia. La jugada provocó un sinfín de reacciones.

Muchas acusaciones de malaleche para el zaguero central uruguayo del Cacique. Aunque también hubo varias visiones que coincidieron en torno a que todo fue parte de los roces habituales en una cancha. Pero faltaba la opinión del promisorio ariete coquimbano.

Y en una entrevista con AS Chile dejó su parecer al respecto. “Me di vuelta y él ya estaba arriba mío. Siento que fue una jugada de fútbol. Nunca pensaría que fue directo a pegarme. Prefiero verlo así”, manifestó Dixon Pereira, quien nació en 2006.

“En el momento estaba bastante mal. Me costaba mucho mantener la calma y no podía respirar bien. Una vez hospitalizado se ha disminuido el dolor. Me he sentido bastante mejor”, agregó Dixon Pereira, quien ya fue dado de alta, autorizado para seguir la recuperación en su hogar.

Dixon Pereira revela un llamado del Peluca Falcón tras la lesión que le provocó

Dixon Pereira le puso fin al debate, pues cree que Maximiliano Falcón no tuvo mala intención en esa desafortunada acción que terminó con el promisorio delantero de Coquimbo Unido en un hospital. “Me llamó y me dijo que cualquier cosa que necesitara, me comunicara con él”, contó.

“Estoy muy agradecido con él”, agregó Pereira, quien también entregó más detalles sobre la dolorosa lesión que lo sacó del partido ante el Cacique. Y que lo tendrá marginado de la competencia al menos por tres meses. Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, también tomó contacto con el futbolista.

Por cierto, en el Barbón han estado con él en todo momento. “Tengo dos costillas fracturadas y un tubito para que me drene el aire del pulmón. Todo el plantel y cuerpo técnico me entregó su apoyo y fuerza. Estoy muy agradecido por el cariño que en tan poco tiempo me dieron”, detalló Dixon Pereira, nacido el 1 de julio de 2006, siempre en conversación con AS Chile.

