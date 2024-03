Colo Colo nuevamente deja dudas en el Campeonato Nacional con empate sin goles ante Coquimbo Unido, por la quita fecha en el Francisco Sánchez Rumoroso. Además, Maximiliano Falcón protagonizó una nueva polémica con una acción en la que deja lesionado al joven y debutante del Pirata, Dixon Pereira.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, históricos y parte de la historia alba desglosaron el mal partido de Colo Colo y el cometido puntual del Peluca Falcón.

El ex DT del Cacique, Ricardo Dabrowski, manifestó que “Colo Colo viene mostrando que no tiene peso ofensivo, le cuesta mucho hacer goles. Me parece que todo el dominio que tiene Colo Colo, y porcentaje de posesión de balón, no se reflejan en el arco rival”.

Sobre Falcón sostiene que “es parte de su característica de juego y personalidad. Lo que pasa es que si no baja las revoluciones, lamentablemente va a llegar el momento en que por cualquier cosa lo van a expulsar. Y eso después pesa mucho en lo individual y colectivo. Nadie quiere jugar con uno menos. Tiene que canalizar de mejor manera su personalidad, teniendo buenas condiciones y siendo referente. Deberá tener mucho cuidado”.

¿Mala leche? Yeyo cree que sí

El ex mediocampista y ayudante técnico de Mirko Yozic, Eddio Inostroza, expuso que “Colo Colo no hizo más mérito. Le dio buena lucha Coquimbo y Colo Colo no supo responder a su propia categoría. No es por menospreciar al rival, pero Colo Colo no tuvo argumentos”.

“Falcón debió ser expulsado por el rodillazo que le metió al chico. ¿Mala leche? Sí. Era totalmente evitable, porque sabía que esa pelota la ganaba. No era necesario sacar la rodilla hacia el rival. Al momento del golpe se vio que el muchacho tenía una lesión de cuidado”, añadió.

Hugo González y Julio Rodríguez

Sobre el mismo Peluca, Hugo González cree que “es una acción de fútbol. El niño lo ve que va a saltar, se le va encima y Falcón ya venía en el aire. Lamentablemente lo lesionó. El juego de Falcón es de agresividad, de meter y luchar. Obviamente a veces se pasa de revoluciones, pero es su forma de jugar: con entrega, con lucha, como los defensas uruguayo”.

“Colo Colo trató, buscó, hizo circular el balón por las bandas y el centro, pero no tuvo la claridad. El empate fue justo porque Coquimbo tampoco mostró tanto”, complementó sobre el duelo.

Por último, el formador de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, dice: “¿Falcón viene jugando gratis? Él tiene tendencia a hacer faltas. Sobrepasa a veces porque en el fútbol actual los equipos y jugadores para defender y atacar no tienen que hacer faltas. Falcón es demasiado agresivo, y cree que con esa agresividad se gana el cariño de la gente”.

Sentencia que “Colo Colo no está jugando bien y tiene una responsabilidad: la premisa en que es el equipo más grande de Chile y está llamado a crear espectáculo. A someter y dominar al rival. A hacer goles, Colo Colo siempre ha sido ofensivo. Y ahora juega medio de igual a igual. No cumple con los requisitos que identifica al club”.

